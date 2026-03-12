Përshkallëzim i konfliktit në Lindjen e Mesme: Sulme në Hormuz, bazën italiane në Irak dhe Bejrut

Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar ndjeshëm, ndërsa zhvillimet e fundit ushtarake kanë ndikuar drejtpërdrejt edhe në tregjet globale të energjisë. Çmimi i naftës ka tejkaluar gjatë natës pragun e 100 dollarëve për fuçi, mes sulmeve të reja në rajon dhe rritjes së pasigurisë në furnizimet ndërkombëtare.
Sulme ndaj anijeve në Hormuz
Raportohet se disa anije janë goditur në zonën strategjike të Ngushtica e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme për transportin global të naftës. Sipas autoriteteve detare të Mbretëria e Bashkuar, një tjetër anije është sulmuar në Gjiri Persik, ndërsa shpërthime janë raportuar edhe në dy cisterna të huaja në ujërat irakiane.
Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka vendosur të hedhë në treg një sasi rekord prej 400 milionë fuçish nga rezervat strategjike për të stabilizuar tregun global të energjisë.
Autoritetet në Iran kanë paralajmëruar se, nëse tensionet vazhdojnë të rriten, çmimi i naftës mund të arrijë deri në 200 dollarë për fuçi.
Sulm me dronë në bazën italiane në Irak
Në Erbil, dy dronë u përplasën në bazën ushtarake Camp Singara, në Kurdistani Irakian, duke goditur bar-restorantin e strukturës ushtarake italiane “Il Fortino” brenda aeroportit të qytetit.
Përplasja shkaktoi një zjarr dhe dëmtimin e dy automjeteve, por ndërhyrja e shpejtë e personelit arriti të kufizojë flakët dhe të shmangë pasoja më të rënda.
Ndërkohë, në bazën amerikane Al-Udairi në Kuvajt, Garda Revolucionare Islamike pretendon se janë plagosur të paktën 100 ushtarë amerikanë pas një sulmi tjetër.
Sulme izraelite në Bejrut
Ushtria e Izrael ka njoftuar se ka ndërmarrë një “valë të gjerë sulmesh” kundër objektivave të Hezbollah në Bejrut. Sipas raportimeve, janë goditur rreth 10 ndërtesa dhe të paktën tetë persona kanë humbur jetën.
Po ashtu, ushtria izraelite pretendon se ka shkatërruar disa raketa të lëshuara nga Irani drejt territorit të saj.
Reagimi i SHBA-ve
Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se operacionet ushtarake nuk kanë përfunduar ende.
“Ne nuk kemi mbaruar ende”, u shpreh ai, duke shtuar se konflikti me Iranin është ende në zhvillim dhe se përfundimi i tij është “vetëm çështje kohe”.
Ndërkohë, sipas raportimeve të CNN, më 28 shkurt një sulm ajror amerikan goditi gabimisht një shkollë fillore në Iran, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 168 fëmijëve dhe 14 mësuesve, sipas mediave shtetërore iraniane.
Situata në rajon mbetet shumë e tensionuar, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po ndjek me shqetësim zhvillimet që mund të ndikojnë jo vetëm në sigurinë globale, por edhe në tregjet e energjisë.
