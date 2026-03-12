Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kursi i këmbimit sot: Me sa po blihen dhe shiten dollari, euro dhe monedhat e tjera
Transmetuar më 12-03-2026, 08:00

Tregu valutor në Shqipëri paraqitet relativisht i qëndrueshëm gjatë ditës së sotme, me luhatje të moderuara në kursin e këmbimit të monedhave kryesore të huaja.

Sipas të dhënave të tregut, Dollari Amerikan po blihet me 82.5 lekë dhe po shitet me 83.5 lekë.

Ndërkohë, Euro këmbehet me 95.8 lekë në blerje dhe 96.4 lekë në shitje.

Sa i përket monedhave të tjera kryesore ndërkombëtare:

Franga Zvicerane blihet me 105.8 lekë dhe shitet me 106.8 lekë.

Paundi Britanik blihet me 110.5 lekë dhe shitet me 111.5 lekë.

Dollari Kanadez këmbehet me 60.4 lekë në blerje dhe 61.6 lekë në shitje.

Këto vlera pasqyrojnë kursin orientues të këmbimit në tregun valutor për ditën e sotme, ndërsa kursi mund të ndryshojë në varësi të institucioneve financiare dhe pikave të këmbimit valutor.

