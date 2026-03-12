Rritja e çmimeve të karburantit shton interesin për makinat elektrike në Gjermani

Rritja e ndjeshme e çmimeve të benzinës dhe naftës ka shtuar interesin e shoferëve për makinat elektrike në Gjermani, në një kohë kur tensionet në Lindja e Mesme po ndikojnë në tregjet globale të energjisë.
Sipas të dhënave të publikuara nga platformat online të shitblerjes së makinave Carwow dhe Meinauto.de, kërkesat për automjete elektrike janë rritur ndjeshëm javët e fundit.
Drejtori ekzekutiv i Carwow, Philipp Sailer von Amende, deklaroi se rritja e çmimeve të naftës po ndikon drejtpërdrejt në zgjedhjet e konsumatorëve.
“Pjesa e makinave elektrike në konfigurimet e reja është rritur nga 55% në 63% gjatë fundjavës që nga 28 shkurti,” tha ai, duke shtuar se mesatarisht rreth 59% e automjeteve që planifikojnë të blejnë qytetarët gjermanë janë elektrike.
Interes në rritje për alternativa më ekonomike
Edhe platforma Meinauto.de ka raportuar një rritje të ndjeshme të kërkimeve për tema që lidhen me drejtimin ekonomik dhe karburantet alternative. Sipas kompanisë, përdoruesit po kërkojnë gjithnjë e më shpesh oferta për automjete elektrike, hibride dhe këshilla për kursimin e karburantit.
Ndërkohë, sipas analizës së Carwow, kërkesa për automjetet me motorë tradicionalë po bie gradualisht. Modelet me benzinë dhe naftë përbëjnë vetëm rreth 23% të konfigurimeve, ndërsa automjetet hibride mbeten relativisht të qëndrueshme me rreth 15%.
Karburanti kalon pragun e 2 eurove për litër
Më 10 mars, ADAC raportoi se çmimi i benzinës E10 – një nga variantet më të përhapura dhe më ekonomike – ka kaluar për herë të parë që nga viti 2022 pragun e 2 eurove për litër në Gjermani. Ndërkohë, çmimi i naftës ka arritur në rreth 2.23 euro për litër.
Sipas raportimeve të CNBC, tensionet në rajon kanë ndikuar edhe në transportin global të naftës përmes Ngushtica e Hormuzit, ku ndërprerjet e furnizimit kanë prekur rreth 20% të furnizimeve globale me naftë.
Ekspertët paralajmërojnë se nëse tensionet gjeopolitike vazhdojnë, kërkesa për automjete elektrike në Evropë mund të rritet edhe më tej.
