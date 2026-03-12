Sulme izraelite në Liban, 16 të vrarë në lindje dhe jug të vendit

Të paktën 16 persona kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve ajrore izraelite në Liban gjatë mbrëmjes së sotme, sipas një njoftimi të Ministria e Shëndetësisë së Libanit.
Sipas autoriteteve shëndetësore, një nga sulmet goditi zonën e Baalbek në lindje të vendit, ku tetë persona humbën jetën dhe tre të tjerë mbetën të plagosur.
Ndërkohë, tetë viktima të tjera u raportuan pas bastisjeve ajrore në qytetin jugor të Tibnine.
Deri më tani nuk ka pasur një reagim të menjëhershëm nga autoritetet e Izrael lidhur me këto sulme. Situata në rajon mbetet e tensionuar, ndërsa priten zhvillime të tjera nga terreni.
