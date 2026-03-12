Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sulme izraelite në Liban, 16 të vrarë në lindje dhe jug të vendit
Transmetuar më 12-03-2026, 07:46

Të paktën 16 persona kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve ajrore izraelite në Liban gjatë mbrëmjes së sotme, sipas një njoftimi të Ministria e Shëndetësisë së Libanit.

Sipas autoriteteve shëndetësore, një nga sulmet goditi zonën e Baalbek në lindje të vendit, ku tetë persona humbën jetën dhe tre të tjerë mbetën të plagosur.

Ndërkohë, tetë viktima të tjera u raportuan pas bastisjeve ajrore në qytetin jugor të Tibnine.

Deri më tani nuk ka pasur një reagim të menjëhershëm nga autoritetet e Izrael lidhur me këto sulme. Situata në rajon mbetet e tensionuar, ndërsa priten zhvillime të tjera nga terreni.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...