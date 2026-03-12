Sot vendoset për imunitetin e Belinda Ballukut. PD protestë para Kuvendit

Sot pritet të zhvillohet një seancë e rëndësishme në Kuvendi i Shqipërisë, ku do të votohet kërkesa e Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Në të njëjtën kohë, Partia Demokratike e Shqipërisë ka paralajmëruar zhvillimin e një proteste para godinës së Parlamentit.
Sipas njoftimit zyrtar, protesta do të nisë në orën 10:00. Ndërkohë, Policia e Shtetit, përmes strukturave të Policia e Tiranës, ka marrë masa për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë zhvillimit të tubimit.
Që prej ditës së djeshme, zona përreth Parlamentit është rrethuar me gardh metalik, ndërsa pritet një prani e shtuar e forcave të policisë për të parandaluar incidente të mundshme. Burime bëjnë me dije se situata mund të shoqërohet me tensione gjatë zhvillimit të protestës.
Nga ana tjetër, deputetët e Partia Socialiste e Shqipërisë janë njoftuar të paraqiten në Kuvend më herët se zakonisht dhe të jenë të gjithë të pranishëm në seancë, për të marrë pjesë në votimin e kërkesës së SPAK.
Autoritetet kanë paralajmëruar gjithashtu kufizime në qarkullimin e automjeteve për shkak të protestës. Sipas policisë, nga ora 06:00 e mëngjesit deri në përfundim të tubimit do të kufizohet lëvizja në rrugën “George W. Bush”.
Në varësi të zhvillimit të protestës, mund të ketë kufizime edhe në akse të tjera rrugore përreth Parlamentit, ndërsa trafiku do të devijohet në rrugë alternative.
Policia u bën thirrje qytetarëve të tregojnë mirëkuptim për kufizimet e përkohshme në qarkullim dhe të distancohen nga çdo veprim që mund të cenojë rendin dhe sigurinë publike.
