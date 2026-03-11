Bashkëshortja e Mirit reagon pas deklaratës për Selin: ‘Nuk jam xheloze’!

Në një lidhje ekskluzive telefonike për Big Brother Radio me Elona Duron në Top Albania Radio, bashkëshortja e Mirit, Rabea Shahini, shpjegoi qëndrimin e saj pas deklaratave të Mirit për banoren Selin gjatë Prime-t të mbrëmjes së kaluar.
Gjatë spektaklit, Miri u pyet nëse ka ndjenja romantike për Selin, por e mohoi kategorikisht. Megjithatë, një klip nga Dhoma e Rrëfimit e tregoi të emocionuar duke thënë: “Duan të na ndajnë. E dua, si njeri, është super vajzë.” Deklarata shkaktoi reagime të shumta brenda shtëpisë dhe në rrjetet sociale.
Në Big Brother Radio, Rabea tha:
“Jam shumë dakord me atë postim që Landi ka bërë në rrjetet sociale dhe prandaj e kam ndarë edhe në rrjetet e mia. Ne e kemi një shprehje në gjermanisht që thotë ‘Shpif, shpif se diçka mbetet’. Ata mundohen të forcojnë një marrëdhënie mes Selinës dhe Mirit që në fakt nuk ekziston. Siç e kam thënë edhe tek emisioni i parë, nuk jam xheloze për një gjë që nuk ekziston dhe kam besim të plotë tek bashkëshorti im.”
Rabea theksoi se deklaratat e Mirit nuk ndikojnë tek besimi i saj dhe se marrëdhënia e tyre mbetet e fortë, duke sqaruar çdo spekulim që është përhapur për publikun.
