Shqiptarët organizojnë iftar masiv në Turqi: 4,500 persona ndajnë agjërimin me tavolina gjigante që pushtojnë rrugët

Banorët me prejardhje shqiptare të lagjeve Zafer dhe Namık Kemal në rrethin Osmangazi, Bursa, organizuan një iftar rrugor masiv që tejkaloi pritshmëritë, duke mbledhur rreth 4,500 pjesëmarrës, krahasuar me pritshmëritë fillestare prej 3,000 personash.
Tavolina gjigante e iftarit, e shtrirë për qindra metra, “pushtoi” rrugët dhe tërhoqi vëmendjen e banorëve dhe mysafirëve nga qyteti dhe zonat përreth, duke u dokumentuar edhe me dron nga lart.
Ky aktivitet, i iniciuar dhe organizuar për herë të tretë nga të rinjtë e lagjeve, shënoi një moment të bashkimit dhe solidaritetit në komunitet. Rrugët u mbyllën për trafikun për të mundësuar vendosjen e tavolinave, ku të rinj, të moshuar, tregtarë dhe studentë ndanë agjërimin dhe bekimet e Ramazanit.
Organizatorët theksuan se qëllimi i këtij eventi është forcimi i lidhjeve komunitare, ruajtja e traditave kulturore shqiptare në diasporë dhe promovimi i vlerave të fqinjësisë dhe bashkëjetesës.
Ngjarje të ngjashme janë mbajtur edhe vite më parë, duke u bërë një traditë e rëndësishme për komunitetin shqiptar të Bursës, që bashkon breza të ndryshëm për të ndarë një moment të veçantë fetar dhe shoqëror.
