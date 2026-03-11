Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Champions League/ Rezultate mbresëlënëse: Reali ‘shpërbën’ Manchester Cityn me Valverden, PSG fiton, Bodo/Glimt surprizon
Transmetuar më 11-03-2026, 23:01

Real Madrid dha një leksion të fortë Manchester Cityt, duke fituar 3-0 në Madrid. I gjithë spektakli i takimit ishte në pjesën e parë, ku Federico Valverde realizoi tre gola spektakolarë. Me këtë epërsi, Reali udhëton i qetë drejt ndeshjes së kthimit, edhe pse mund të kishte thelluar rezultatin, pas gabimit të Vinicius nga pika e bardhë e penalltisë.

Paris Saint-Germain triumfoi 5-2 ndaj Chelseat, duke ofruar një ndeshje shumë të bukur dhe me gola të shumtë për tifozët.

Ndërsa Bodo/Glimt, pas eliminimit të Interit, tregoi se është seriozisht në garë për fazën tjetër të Champions League, duke mposhtur 3-0 Sporting Lisbon dhe duke iu afruar kualifikimit me besim të madh.

Kjo mbrëmje shënoi një ditë plot surpriza dhe performanca spektakolare, ku lojtarë si Valverde u bënë protagonistë absolutë.

