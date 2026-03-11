Champions League/ Rezultate mbresëlënëse: Reali ‘shpërbën’ Manchester Cityn me Valverden, PSG fiton, Bodo/Glimt surprizon

Real Madrid dha një leksion të fortë Manchester Cityt, duke fituar 3-0 në Madrid. I gjithë spektakli i takimit ishte në pjesën e parë, ku Federico Valverde realizoi tre gola spektakolarë. Me këtë epërsi, Reali udhëton i qetë drejt ndeshjes së kthimit, edhe pse mund të kishte thelluar rezultatin, pas gabimit të Vinicius nga pika e bardhë e penalltisë.
Paris Saint-Germain triumfoi 5-2 ndaj Chelseat, duke ofruar një ndeshje shumë të bukur dhe me gola të shumtë për tifozët.
Ndërsa Bodo/Glimt, pas eliminimit të Interit, tregoi se është seriozisht në garë për fazën tjetër të Champions League, duke mposhtur 3-0 Sporting Lisbon dhe duke iu afruar kualifikimit me besim të madh.
Kjo mbrëmje shënoi një ditë plot surpriza dhe performanca spektakolare, ku lojtarë si Valverde u bënë protagonistë absolutë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd