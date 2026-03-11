Ndërhyrja më e madhe në histori! Lufta në Iran: G7 vendos përdorimin e rezervave strategjike të naftës

Në një veprim historik për të frenuar rritjen e çmimeve të naftës, udhëheqësit e G7 dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ranë dakord për hedhjen në treg të deri në 400 milionë fuçi nafte nga rezervat strategjike globale. Kjo është ndërhyrja më e madhe e këtij lloji në histori dhe vjen në kontekstin e konfliktit SHBA-Izrael me Iranin.
Presidenti francez Emmanuel Macron, që kryesoi takimin, tha se kjo do të bëhet në faza dhe në koordinim me partnerët kryesorë, duke e krahasuar sasinë me rreth 14.5 milionë fuçi nga rezervat strategjike franceze. Ai shtoi se Irani ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në aftësitë balistike dhe ushtarake të rajonit, por sulmet vazhdojnë, sidomos në Irak dhe Liban. Macron theksoi gjithashtu nevojën për përcaktimin e objektivave të qarta ushtarake dhe politike.
Nga ana tjetër, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, komentoi se vendimet e G7 kanë një “ndikim të jashtëzakonshëm” dhe “praktikisht të pabesueshëm” në botë, duke nënvizuar rëndësinë strategjike të ndërhyrjes në tregun global të energjisë.
Ky vendim synon të stabilizojë çmimet e naftës në një periudhë krize energjetike dhe pasigurie globale, ndërsa tensionet me Iranin mbeten të larta dhe situata në rajon është ende e paparashikueshme.
