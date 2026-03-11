Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ndërhyrja më e madhe në histori! Lufta në Iran: G7 vendos përdorimin e rezervave strategjike të naftës
Transmetuar më 11-03-2026, 22:43

Në një veprim historik për të frenuar rritjen e çmimeve të naftës, udhëheqësit e G7 dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ranë dakord për hedhjen në treg të deri në 400 milionë fuçi nafte nga rezervat strategjike globale. Kjo është ndërhyrja më e madhe e këtij lloji në histori dhe vjen në kontekstin e konfliktit SHBA-Izrael me Iranin.

Presidenti francez Emmanuel Macron, që kryesoi takimin, tha se kjo do të bëhet në faza dhe në koordinim me partnerët kryesorë, duke e krahasuar sasinë me rreth 14.5 milionë fuçi nga rezervat strategjike franceze. Ai shtoi se Irani ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në aftësitë balistike dhe ushtarake të rajonit, por sulmet vazhdojnë, sidomos në Irak dhe Liban. Macron theksoi gjithashtu nevojën për përcaktimin e objektivave të qarta ushtarake dhe politike.

Nga ana tjetër, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, komentoi se vendimet e G7 kanë një “ndikim të jashtëzakonshëm” dhe “praktikisht të pabesueshëm” në botë, duke nënvizuar rëndësinë strategjike të ndërhyrjes në tregun global të energjisë.

Ky vendim synon të stabilizojë çmimet e naftës në një periudhë krize energjetike dhe pasigurie globale, ndërsa tensionet me Iranin mbeten të larta dhe situata në rajon është ende e paparashikueshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...