Trump: Lufta me Iranin mbyllet së shpejti, nuk kemi ç’të bombardojmë më!

Donald Trump tha sot se lufta me Iranin do të përfundojë “së shpejti”. Presidenti i SHBA-së theksoi se lufta mund të ndalet shumë shpejt kur ai të vendosë, duke thënë se ushtria amerikane ka arritur tashmë një pjesë të madhe të objektivave të saj.
"Lufta me Iranin mund të përfundojë së shpejti sepse praktikisht nuk ka mbetur asgjë për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për të bombarduar".
“Në çdo moment që dua të përfundojë, ajo do të përfundojë”, citohet të ketë thënë Trump në një intervistë për Axios.
Trump shtoi se sipas tij lufta po zhvillohet më shpejt nga sa ishte planifikuar.
“Gjërat po shkojnë shumë mirë. Jemi shumë përpara afatit të parashikuar dhe kemi shkaktuar më shumë dëme sesa prisnim, madje edhe brenda periudhës fillestare prej gjashtë javësh”, u shpreh ai.
Ndërkohë mbetet e paqartë nëse Irani do të pranojë një armëpushim që shpallet vetëm nga Shtetet e Bashkuara.
Noa.al raportoi më herët sonte se Presidenti iranian Masoud Pezeshkian deklaroi në X se Teherani ka vendosur disa kushte për përfundimin e luftës, mes tyre kompensime për sulmet dhe garanci ndërkombëtare që Irani nuk do të sulmohet më në të ardhmen.
Trump gjithashtu ka theksuar se përfundimi i luftës duhet të jetë një vendim i përbashkët me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke lënë të kuptohet se SHBA nuk do të tërhiqet nga operacioni pa koordinim me Izraelin.
Donald Trump ka thënë se lufta me Iranin mund të përfundojë “së shpejti” sepse “praktikisht nuk ka mbetur asgjë” për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për të bombarduar.
Në një intervistë me Axios të mërkurën, presidenti amerikan theksoi se ai mund të marrë vendimin për të ndaluar luftimet kurdo që të dëshirojë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd