Imuniteti i Ballukut: Rama urdhëron socialistët të shkojnë herët në Kuvend, mungesat do ndëshkohen

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka kërkuar nga deputetët e Partisë Socialiste që nesër të paraqiten në seancën plenare që prej orës 8:30 të mëngjesit, dy orë para nisjes zyrtare. Mungesa e deputetëve do të konsiderohet shkelje e vendimit të grupit parlamentar.
Në këtë seancë, Partia Socialiste pritet të votojë kundër kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, e cila u shkarkua nga posti i zv.kryeministres.
Situata pritet të tensionohet edhe jashtë sallës së Kuvendit, pasi opozita ka thirrur një protestë në orën 10:00 para godinës së parlamentit, që do të zhvillohet paralelisht me seancën. Policia dhe institucionet e sigurisë kanë njoftuar se do të monitorojnë situatën për të shmangur incidente.
Ky veprim i Ramës synon të sigurojë prani maksimale të deputetëve socialistë dhe të shmangë çdo pengesë në procesin e votimit mbi imunitetin e Ballukut.
