Meloni kundër ‘mikut’ të saj Trump për luftën në Iran. Kritika edhe Izraelit

ROMË – Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka reaguar ashpër ndaj sulmeve ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit, duke i cilësuar ato si veprime që shkelin ligjin ndërkombëtar.
Në një fjalim në Senatin italian, Meloni e përshkroi si “masakër” sulmin me raketa ndaj shkollës së vajzave Shajareh Tayyebeh në qytetin Minab, jug të Iranit, më 28 shkurt, ku sipas raportimeve humbën jetën mbi 185 persona, shumica fëmijë.
Kryeministrja kërkoi që SHBA-të të japin llogari për përgjegjësit e sulmit dhe theksoi se Italia nuk do të përfshihet në konflikt:
“Kjo është një ndërhyrje në të cilën Italia nuk është pjesë dhe nuk ka ndërmend të marrë pjesë,” deklaroi Meloni para senatorëve.
Ajo shtoi se deri më tani nuk është kërkuar përdorimi i bazave ajrore italiane për operacionet, por në rast të një kërkese të tillë, ajo duhet të diskutohet dhe miratohet nga parlamenti italian.
Megjithatë, Meloni paralajmëroi se Irani nuk duhet të zotërojë armë bërthamore, duke theksuar se një zhvillim i tillë do të kishte pasoja serioze për sigurinë globale dhe për Evropën.
Deklaratat e saj mund të shkaktojnë tensione me presidentin amerikan Donald Trump, me të cilin Italia ka pasur marrëdhënie të afërta politike, përfshirë pjesëmarrjen e saj në inaugurimin e mandatit të tij të dytë presidencial.
Meloni nënvizoi gjithashtu se përshkallëzimi i situatës duhet parë në kuadrin e një krize globale, ku ndërhyrjet e njëanshme dhe jashtë ligjit ndërkombëtar po bëhen më të shpeshta, duke rritur pasigurinë globale.
