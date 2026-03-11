Nesër protesta e opozitës, Parlamenti blindohet me gardh metalik. Video

TIRANË – Parlamenti është rrethuar me gardh metalik mbrëmjen e së enjtes, në prag të protestës së paralajmëruar nga opozita për ditën e nesërme. Nga pamjet e siguruara shihet se rrethimi është shoqëruar edhe me zhvendosjen e makinave të parkuara në zonën përreth ndërtesës.
Policia e Tiranës ka bërë të ditur planin e masave për tubimin. Sipas njoftimit, nga ora 06:00 deri në përfundim të protestës, do të kufizohet qarkullimi i automjeteve në rrugën “George W. Bush”.
Gjithashtu, Policia paralajmëron se, në varësi të zhvillimit të tubimit, mund të ketë kufizime të përkohshme edhe në akset e tjera rrugore, ndërsa trafiku do të devijohet në rrugë alternative për të lehtësuar lëvizjen e qytetarëve.
Forcat e rendit bëjnë apel për mirëkuptimin e qytetarëve dhe u kërkojnë që të shmangin përplasjet me situata që mund të cenojnë rendin dhe sigurinë publike.
Gardhi metalik dhe masat e tjera synojnë të sigurojnë rendin gjatë protestës, duke garantuar edhe qarkullimin e sigurt të qytetarëve dhe automjeteve në zonat përreth.
