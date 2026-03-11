FSHF gjobit tifozët e Tiranës, Elbasanit dhe Flamurtarit; vendime disiplinore për lojtarë dhe klube të ndryshme

Komisioni i Disiplinës dhe Etikës pranë FSHF ka marrë vendime mbi sjelljen e gabuar të tifozëve dhe pjesëmarrësve në aktivitetet sportive të zhvilluara në kategoritë e ndryshme të futbollit shqiptar.
Gjobat për tifozët
Tirana FC – për ndezje flakadanësh dhe kore fyese ndaj tifozerisë kundërshtare, gjobë 50.000 lekë.
AF Elbasani – për ndezje mjete piroteknike dhe kore fyese, gjobë 50.000 lekë.
Flamurtari FC – për ndezje flakadanësh dhe mjete piroteknike, gjobë 50.000 lekë.
FK Kukësi – për hedhje sende në fushë, gjobë 100.000 lekë (20% e gjobës aplikohet sipas nenit 76/1/b të KDE).
Dëmtime dhe pezullime për lojtarë dhe zyrtarë
Blerim Kotobelli (KF Teuta) – 4 ndeshje pezullim për sjellje josportive ndaj zyrtarëve.
Zyrtari Florian Biba (FK Kukësi) – 4 ndeshje pezullim dhe ndalim hyrjeje në dhomat e zhveshjes.
Enes Pelushaj (Rinia EL U-15) – 2 ndeshje pezullim për lojë të rëndë.
Lojtarët e AF Dajti U-17 (Ernes Ibro, Hamza Doka, Henri Allushi) – 8 deri 10 ndeshje pezullim për sulm ndaj kundërshtarëve dhe shkelje rregulloresh.
Orkli Doko (FC Autokton U-13) – 5 ndeshje pezullim për sjellje josportive.
Lojtarë të tjerë U-11 dhe U-17 – pezullime nga 8 deri 10 ndeshje për sjellje josportive dhe sulme ndaj lojtarëve kundërshtarë.
Dëmtime për klube dhe studentë
KF Teuta U-17 – gjobë 500.000 lekë për vonesa dhe mosrespektim të rregulloreve.
Barrikada FC – gjobë 100.000 lekë, humbje ndeshje me rezultatin 3-0; zyrtari Enea Fejzaj pezullim 6 muaj dhe gjobë 200.000 lekë.
Studentë U-9, U-11 – gjobë 100.000 lekë për braktisje të ndeshjes dhe humbje ndeshjeje me rezultatin 3-0.
Masat ndaj zyrtarëve
Zyrtarët e KF Teuta U-17 dhe Luzi i Vogël 2008 pezullim 4 ndeshje dhe ndalim hyrjeje në ambientet e brendshme të stadiumeve.
Vendime të tjera
Rrëzohen kërkesat e disa lojtarëve dhe klubeve si të pabazuara në Kodin e Disiplinës dhe Etikës.
Klubi i Futbollit Tirana merr paralajmërim 30 ditë për të ekzekutuar vendimin e Dhomës Kombëtare të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve.
Qëndrimi i Komisionit të Disiplinës dhe Etikës synon të forcojë disiplinën dhe respektimin e rregulloreve në futbollin shqiptar, duke adresuar sjelljen jo sportive të tifozëve, lojtarëve dhe zyrtarëve të klubeve.
Lejohet ankimimi i vendimit brenda 3 ditësh përpara Komisionit të Apelit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
