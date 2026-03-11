U harrua një firmë, lirohet nga burgu i riu shqiptar në Francë

Një 24-vjeçar shqiptar është liruar nga paraburgimi në Francë për shkak të një gabimi procedural gjatë seancës gjyqësore. Sipas mediave franceze, sekretari i gjykatës kishte harruar të firmoste procesverbalin e seancës ku ishte vendosur masa e paraburgimit për të riun.
I riu, i identifikuar si Mirsadi, ishte arrestuar më 19 shkurt në Paris, pasi akuzohej për trafik të lëndëve narkotike dhe bashkëpunim kriminal. Lirimi i tij u vendos më 10 mars nga dhoma e hetimeve, pas kërkesës së avokates së tij, Sarah Monchalin, e cila evidentoi mangësinë procedurale në dokumentacionin e gjykatës.
Sipas saj, mungesa e firmës së sekretarit në procesverbal e bënte të pavlefshëm vendimin për mbajtjen në paraburgim.
Hetimet për rrjetin e trafikut të drogës
Rasti nisi disa javë më parë, kur hetuesit e sigurisë territoriale në Paris nisën hetimet për një grup të vogël trafikantësh që dyshoheshin për shpërndarje të kokainës.
Sipas hetimeve, rrjeti përdorte disa apartamente si magazina për ruajtjen e drogës dhe organizonte dërgesa drejt Belgjikë. Klientët porositnin përmes aplikacioneve të koduara të komunikimit dhe droga shpërndahej në adresë nga shpërndarës që lëviznin në këmbë për të shmangur identifikimin nga policia.
Gjatë një operacioni policor, autoritetet sekuestruan rreth 2 kilogramë kokainë, substanca sintetike dhe 4 700 euro para në cash.
Pranimi i pjesëmarrjes në trafik
Gjatë marrjes në pyetje, 24-vjeçari pranoi se kishte marrë pjesë në aktivitetin kriminal, duke deklaruar se vepronte me urdhër të një personi të njohur me pseudonimin “Vela”. Ai tha se ishte përfshirë në trafik për shkak të presionit financiar, pasi kishte një borxh prej rreth 10 mijë eurosh.
Sipas të dhënave të hetimit, ai kishte bërë disa udhëtime mes Francë dhe Shqipëri. Autoritetet dyshojnë gjithashtu për përfshirjen e tij në një operacion importi droge drejt Belgjikë, një akuzë që ai e mohon.
Lirim me kushte
Pas lirimit, i riu është vendosur nën masa mbikëqyrjeje. Ai duhet të paraqitet dy herë në javë në komisariat në Paris dhe të sigurojë një adresë banimi brenda 48 orëve.
Nëse nuk arrin të paraqesë një vendbanim të rregullt brenda afatit të caktuar nga autoritetet, ai rrezikon të rikthehet sërish në paraburgim.
