Kapet me armë, arrestohet Gjesti

Ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Besart Kelmendi, i njohur për publikun me nofkën “Gjesti”, është arrestuar nga policia në Prishtina, nën dyshimin për armëmbajtje pa leje.
Sipas burimeve për Klan Kosova, arrestimi ka ndodhur pasditen e së mërkurës, ndërsa rasti është konfirmuar edhe nga policia.
Zëdhënësi i Policia e Kosovës, Enis Pllana, bëri të ditur se i dyshuari është ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit të shtetit.
“Sot, rreth orës 15:00, në rrugën ‘Mehmet Isahi’ në Prishtinë, policia ka arrestuar një person të dyshuar për armëmbajtje pa leje. I dyshuari është intervistuar dhe, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, është dërguar në mbajtje për 48 orë”, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje shtesë lidhur me rrethanat e arrestimit apo llojin e armës së sekuestruar, ndërsa hetimet për rastin janë në vijim.
