Protesta e PD-së para Parlamentit, Policia njofton bllokime rrugësh që nga mëngjesi

Tiranë – Policia e Shtetit ka njoftuar se ditën e nesërme do të ketë kufizime të qarkullimit në disa rrugë të kryeqytetit për shkak të protestës së organizuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë para Parlamenti i Shqipërisë.
Sipas policisë, tubimi është njoftuar të zhvillohet në orën 10:00, ndërsa masat për menaxhimin e situatës do të nisin që në orët e para të mëngjesit.
Fillimisht, nga ora 06:00 deri në përfundim të tubimit, do të kufizohet lëvizja e automjeteve në rrugën Rruga George W. Bush. Në varësi të zhvillimit të protestës, mund të ketë bllokime edhe në akse të tjera rrugore pranë zonës së Parlamentit.
Policia bëri me dije se janë marrë masa për devijimin e trafikut në rrugë alternative, me qëllim lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve për mirëkuptim lidhur me kufizimet e qarkullimit dhe apeluan që të distancohen nga çdo veprim i kundërligjshëm që mund të cenojë rendin dhe sigurinë publike.
