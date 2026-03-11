Tragjedia në Zvicër/ Dëshmitari shqiptar: Mes të lënduarve edhe një shqiptar, është jashtë rrezikut për jetën

Zvicër – Një ngjarje tragjike ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Zvicra, ku një autobus është përfshirë nga flakët, duke shkaktuar 6 viktima dhe disa të plagosur. Sipas mediave vendase, dyshohet se zjarri u shkaktua nga një person që i vuri flakën vetes brenda autobusit.
Një dëshmitar shqiptar, Astrit Berisha, i cili ndodhej pranë vendit të ngjarjes, ka rrëfyer momentet e para pas shpërthimit të zjarrit. Ai tha se mes të lënduarve ndodhet edhe një shtetas shqiptar, i cili ka arritur të dalë nga autobusi dhe ka tentuar të shuajë flakët.
Sipas tij, shqiptari ka pësuar djegie në duar, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, bilanci paraprak i autoriteteve flet për gjashtë persona të vdekur dhe pesë të plagosur, të cilët janë transportuar në spital për trajtim mjekësor.
Berisha tregoi se zjarri ishte shumë i madh dhe u shoqërua me tym të dendur, gjë që e bëri të vështirë evakuimin e pasagjerëve, veçanërisht për ata që ndodheshin në pjesën e pasme të autobusit.
Sipas dyshimeve fillestare, një person i moshuar ka hyrë në autobus me një çantë, është lyer me benzinë dhe më pas i ka vënë flakën vetes, duke shkaktuar panik dhe zjarrin që përfshiu mjetin. Autoritetet zvicerane vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
