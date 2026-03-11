Parlamenti Europian miraton raportin për zgjerimin e BE-së, Shqipërisë dhe Malit të Zi u rikujtohen kushtet

Bruksel – Parlamenti Europian ka miratuar raportin për zgjerimin e Bashkimi Europian me 385 vota pro, 147 kundër dhe 98 abstenime, duke theksuar se zgjerimi mbetet një imperativ strategjik për sigurinë dhe stabilitetin e bllokut.
Sipas Parlamentit, mbyllja e derës për vendet aspirante do të ishte më e kushtueshme për BE-në, pasi do të krijonte “zona gri” gjeopolitike rreth Evropës, ku kundërshtarët e Unionit mund të rrisin ndikimin e tyre.
Në raport përmenden edhe Shqipëria dhe Mali i Zi, të cilat synojnë të përfundojnë negociatat e anëtarësimit përkatësisht deri në vitet 2026 dhe 2027. Parlamenti thekson se nëse këto vende zbatojnë reformat e nevojshme dhe të prekshme, BE-ja duhet të njohë dhe mbështesë ambiciet e tyre për anëtarësim.
Institucioni europian i kujton vendeve kandidate se procesi i integrimit kërkon angazhim të fortë në sundimin e ligjit, reformat demokratike, lirinë e medias, të drejtat e pakicave, pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit, si dhe mbështetje për shoqërinë civile. Gjithashtu, një tregues i rëndësishëm mbetet përputhja e politikës së jashtme dhe të sigurisë me qëndrimet e përbashkëta të BE-së.
Raporti bën thirrje edhe për hapjen e shpejtë të grupeve negociuese me Ukraina dhe Moldavia, duke theksuar se procesi i anëtarësimit duhet të mbetet i bazuar në meritë dhe i kthyeshëm, pa bërë kompromis me vlerat themelore të Unionit.
Raportuesi i dokumentit, eurodeputeti lituanez Petras Auštrevičius, theksoi se çdo zgjerim i BE-së ka rritur ndikimin politik dhe peshën ekonomike të Unionit, duke kontribuar në prosperitetin dhe sigurinë e Evropës. Megjithatë, sipas tij, procesi duhet të shoqërohet edhe me reforma të brendshme në BE, për të përmirësuar vendimmarrjen dhe funksionimin e bllokut.
