Irani mund të tërhiqet nga Kupa e Botës 2026, pritet vendimi zyrtar

Teheran – Irani mund të mos marrë pjesë në Kupa e Botës FIFA 2026, turneu që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë. Lajmi u bë i ditur nga ministri iranian i Sportit, Ahmad Donjamali, i cili deklaroi se situata politike dhe ushtarake nuk krijon kushte për pjesëmarrje.
Në një intervistë televizive, Donjamali tha se për shkak të tensioneve dhe konfliktit në Lindjen e Mesme, autoritetet iraniane po shqyrtojnë seriozisht mundësinë e tërheqjes nga turneu.
Deklarata vjen pavarësisht garancive të mëparshme nga presidenti i FIFA, Gianni Infantino, i cili kishte bërë të ditur se presidenti amerikan Donald Trump kishte siguruar se kombëtarja iraniane do të ishte e mirëpritur të merrte pjesë në turne.
Nga ana tjetër, edhe presidenti i Federata Iraniane e Futbollit, Mehdi Taj, ka ngritur mundësinë që ekipi kombëtar të mos udhëtojë drejt SHBA-së nëse kompeticioni merr një dimension politik.
Irani ishte kualifikuar për Kupa e Botës FIFA 2026 në mars të vitit të kaluar, ndërsa turneu pritet të nisë më 11 qershor. Megjithatë, ende nuk ka një vendim përfundimtar për pjesëmarrjen e ekipit në kompeticion.
Ahmad Donjamali ziet Iran niet deelnemen aan het WK in Amerika."Sinds deze corrupte regering onze leider heeft vermoord, zijn er onder geen enkele omstandigheid voorwaarden om deel te nemen aan het WK." pic.twitter.com/AeCgseJzsJ— ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2026
