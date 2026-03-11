Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkarkimi i Prodës/ Zbulohen 8 kandidatët e parë për kreun e Policisë së Shtetit
Transmetuar më 11-03-2026, 15:16

Pas shkarkimit të kreut të Policisë së Shtetit, Alfred Proda, janë bërë të ditur emrat e 8 kandidatëve të parë që kanë shprehur interes për pozicionin:

Lorenc Panganika

Gentian Shehaj

Afrim Tafa

Idajet Faskaj

Pëllumb Seferi

Elidon Çela

Skënder Hitaj

Tonin Vocaj

Procesi i përzgjedhjes pritet të vijojë sipas procedurave zyrtare të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit, për të zgjedhur kreun e ri të institucionit.

