Shkarkimi i Prodës/ Zbulohen 8 kandidatët e parë për kreun e Policisë së Shtetit

Pas shkarkimit të kreut të Policisë së Shtetit, Alfred Proda, janë bërë të ditur emrat e 8 kandidatëve të parë që kanë shprehur interes për pozicionin:
Lorenc Panganika
Gentian Shehaj
Afrim Tafa
Idajet Faskaj
Pëllumb Seferi
Elidon Çela
Skënder Hitaj
Tonin Vocaj
Procesi i përzgjedhjes pritet të vijojë sipas procedurave zyrtare të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit, për të zgjedhur kreun e ri të institucionit.
