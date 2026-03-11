Gjykata Kushtetuese: Mbyllja e TikTok cenoi lirinë e shprehjes

Tiranë – Gjykata Kushtetuese ka shpallur vendimin mbi mbylljen e platformës TikTok, duke vendosur se kjo masë përbën cënim të lirisë së shprehjes.
Sipas vendimit, bllokimi i TikTok konsiderohet ndërhyrje në të drejtën për lirinë e fjalës dhe shprehjes, një e drejtë e garantuar nga Kushtetuta. Gjykata thekson se çdo kufizim i tillë duhet të jetë i arsyetuar dhe proporcional me qëllimin që synohet të arrihet.
Ky vendim e konsideron masën e ndërmarrë nga qeveria si jo të drejtë, duke rikthyer mundësinë e përdorimit të platformës për qytetarët shqiptarë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd