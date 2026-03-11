Ndërpritet tenderi për portin e ri në Porto Romano. Ministri Karakaçi tregon arsyet dhe si do procedohet më tej

Durrës – Procedura e tenderit për ndërtimin e Portit të ri tregtar në Porto Romano është ndërprerë pas tërheqjes së kompanisë së vetme që kishte mbetur në garë, Archirodon Construction (overseas) Company Limited. Afati për paraqitjen e ofertës ekonomike u mbyll më 9 mars, por kompania nuk dorëzoi dokumentacionin e nevojshëm.
Tenderi kishte një vlerë të parashikuar prej rreth 400 milionë eurosh dhe konsiderohet kyç për zhvillimin e infrastrukturës portuale dhe ekonominë e vendit.
Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, deklaroi se tërheqja e ofertuesit lidhet me arsye ekonomike, kryesisht rritjen e kostove të projektit për shkak të krizës dhe shtrenjtimit të përgjithshëm të tregut. Ai nënvizoi se, pavarësisht vështirësive, projekti do të vijojë:
“Do ndërtojmë një skenar tjetër dhe çdo aktor tjetër apo faktor nuk do mundet ta frenojë këtë projekt, pasi është një projekt i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik.”
Tenderi për portin e ri ka dështuar disa herë më parë, dhe në garën e hapur në dhjetor të 2024-ës, nga 5 konsorciume, vetëm njëra kaloi në fazën finale, por nuk dorëzoi ofertën e plotë. Komisioni do të shqyrtojë hapat e mëtejshëm për vijimin e procedurës.
