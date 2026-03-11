Ndryshon trendi në tregun valutor: Rritje e përgjithshme e valutave

Tiranë – Mëngjesin e sotëm, tregu valutor shqiptar ka shënuar rritje të përgjithshme të monedhave kryesore krahasuar me një ditë më parë.
Dollari amerikan (USD) u blerë me 82.3 lekë dhe u shiti me 83.3 lekë.
Euro (EUR) u blerë me 95.8 lekë dhe u shiti me 96.4 lekë.
Franga zvicerane (CHF) regjistroi forcim, duke u blerë me 105.8 lekë dhe shitur me 106.8 lekë.
Paundi britanik (GBP) gjithashtu shënoi rritje, me vlera blerjeje 110.3 lekë dhe shitjeje 111.3 lekë.
Ky trend rritës reflekton një forcim të valutave kryesore në raport me lekun shqiptar, duke ndjekur lëvizjet e tregjeve ndërkombëtare dhe kërkesën për monedha të huaja.
