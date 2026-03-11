Kapet me kok’ainë i riu në Lushnjë

Lushnjë – Specialistët për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Forca e Posaçme Operacionale dhe në koordinim me Prokuroria e Fierit, finalizuan operacionin e koduar “Rikthimi”, duke arrestuar në flagrancë shtetasin A. L., 33 vjeç, banues në Lushnjë.
Gjatë kontrollit fizik, atij iu gjet një dozë lënde e dyshuar narkotike kokainë, ndërsa në automjetin që drejtonte u sekuestruan 23 gramë të së njëjtës lëndë, të dyshuara me qëllim shitjen.
Përveç lëndës narkotike, u sekuestruan edhe automjeti dhe dy celularët e të arrestuarit, si prova materiale.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.
