Makina përplas burrin me biçikletë në Durrës

Durrës – Një aksident rrugor ka ndodhur sot në Durrës, ku një automjet përplasi një shtetas 52-vjeçar që po lëvizte me biçikletë. Si pasojë, ai mbeti i plagosur dhe u transportua në Spitali Rajonal i Durrësit për trajtim mjekësor, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, rreth orës 11:50 në lagjen nr. 11, automjeti i drejtuar nga një shtetase rreth 30 vjeç ka përplasur biçikletën me të cilën po lëvizte 52-vjeçari.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit dhe për dokumentimin e plotë të ngjarjes.
