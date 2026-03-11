Mira Murati firmos partneritet miliardësh me Nvidia për super-infrastrukturë AI

San Francisko / SHBA – Mira Murati ka arritur një marrëveshje me gjigantin amerikan të çipave, Nvidia, për furnizimin e startup-it të saj, Thinking Machines, me procesorë të avancuar për inteligjencën artificiale, një projekt që mund të arrijë vlerën e dhjetëra miliarda dollarëve.
Sipas Financial Times dhe Reuters, partneriteti do të përdorë çipat e gjeneratës së ardhshme “Vera Rubin” për ndërtimin e infrastrukturës kompjuterike të avancuar, duke siguruar të paktën një gigavat kapacitet në qendrat e të dhënave.
Vlera totale e një qendre të tillë AI parashikohet të arrijë 50–60 miliardë dollarë, ku një pjesë e madhe e kostos lidhet me pajisjet e Nvidia. Murati deklaroi se teknologjia e Nvidia është baza e industrisë së inteligjencës artificiale dhe theksoi rëndësinë e këtij partneriteti për zhvillimin e mëtejshëm të fushës.
Startup-i Thinking Machines, i themeluar rreth një vit më parë, po zhvillon platformën Tinker, që mundëson kompanive të personalizojnë modele të mëdha gjuhësore pa nevojën e ndërtimit të infrastrukturave komplekse për trajnimin e tyre.
Nga ana e tij, drejtori ekzekutiv i Nvidia, Jensen Huang, deklaroi se kompania është e gatshme të bashkëpunojë me startup-in për zhvillimin e gjeneratës së ardhshme të teknologjive të inteligjencës artificiale.
