Greqia goditet nga një tjetër tërmet, epiqendra në Thesproti
Transmetuar më 11-03-2026, 12:45

Greqi – Një tërmet me magnitudë 3.6 ballë të shkallës Rihter ka tronditur sot zonën e Thesproti në orën 13:03 sipas kohës lokale. Sipas Institutit Gjeodinamik, epiqendra e tërmetit ishte 10 kilometra në verilindje të Leptokarya, me një thellësi fokale prej 5 kilometrash.

Ngjarja ka shkaktuar frikë dhe panik tek banorët, të cilët kanë ndjerë lëkundjet në zonë.

Ky tërmet vjen pas një serie lëkundjesh të regjistruara në Greqi gjatë ditëve të fundit: mëngjesin e së hënës u regjistrua një tërmet me magnitudë 3.2 ballë, ndërsa më 8 mars, në Janinë ndodhën dy tërmete me magnitudë 5.3 dhe 3.8 ballë, që shkaktuan dëme të konsiderueshme dhe çuan në shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga autoritetet.

