Festimet e Ditës së Verës bllokojnë disa rrugë në Tiranë, ja kufizimet e qarkullimit

Tiranë – Festimet për Dita e Verës do të sjellin kufizime të përkohshme në qarkullimin e automjeteve në disa prej rrugëve kryesore të kryeqytetit. Bashkia e Tiranës njoftoi se devijimi i trafikut do të nisë nga ora 12:00 e datës 13 mars dhe do të zgjasë deri në orët e para të 15 marsit.
Sipas njoftimit zyrtar, në kuadër të festimeve janë planifikuar një sërë aktivitetesh për të gjitha grupmoshat, të cilat do të nisin që në orët e para të ditës dhe do të vijojnë deri pas mesnate.
Për të garantuar mbarëvajtjen e aktiviteteve dhe sigurinë e qytetarëve, Bashkia e Tiranës, në bashkëpunim me Policia e Shtetit, ka vendosur kufizime në disa akse rrugore ku do të zhvillohen aktivitetet festive.
Konkretisht, nga data 13 mars 2026, ora 22:00, deri më 14 mars në orën 18:00, do të kufizohet qarkullimi në segmentet e Bulevardi Dëshmorët e Kombit, duke nisur nga zona pranë Ministria e Brendshme e Shqipërisë deri në fillim të Sheshi Nënë Tereza.
Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të shmangin këto akse gjatë orareve të përcaktuara dhe të përdorin rrugë alternative për të lehtësuar qarkullimin në qytet gjatë festimeve.
Kufizimet kryesore:
a. Nga 13 mars, ora 22:00, deri më 14 mars, ora 18:00 – Bulevardi Dëshmorët e Kombit:
Nga Ministria e Brendshme deri në fillim të ish-Hotel Dajti;
Nga ura e ish-Hotel Dajti deri në kryqëzimin me Rruga Ismail Qemali;
Nga kryqëzimi me Rruga Ismail Qemali deri në kryqëzimin me Rruga Gjergj Filipi;
Nga kryqëzimi me Rruga Gjergj Filipi deri në fillim të Sheshi Nënë Tereza.
b. Nga 13 mars, ora 12:00, deri më 15 mars, ora 02:00 – Kufizime në rrugët:
Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit (nga kryqëzimi me Rr. Ismail Qemali deri në kryqëzimin me Rr. Brigada VIII);
Rruga Pjetër Bogdani (nga kryqëzimi me Rr. Sami Frashëri deri në kryqëzimin me Rr. Gjin Bue Shpata).
Itineraret alternative dhe qarkullimi i emergjencave:
Automjetet, mjetet e emergjencës dhe policia do të përdorin rrugët:
Rruga Lek Dukagjini
Rruga Abdyl Frashëri
Rruga Papa Gjon Pali II
Rruga Sami Frashëri
Bulevardi Zhan D’Ark
Bulevardi Bajram Curri
Rruga Myslym Shyri
Rruga Abdi Toptani
Itinerari i linjave urbane:
Linja Nr. 13 “Tirana e Re” dhe Linja Nr. 2 “Teg – Sauk i Vjetër – Kopshti Zoologjik – Ish Stacioni i Trenit” do të devijojnë tek Sheshi Willson dhe tek Bulevardi Zogu I.
