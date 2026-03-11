PS refuzon heqjen e imunitetit për Ballukun, Klosi: Nuk ndërhyjmë në proceset hetimore

Tiranë – Partia Socialiste e Shqipërisë ka refuzuar kërkesën për heqjen e imunitetit të zëvendëskryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku. Lidhur me këtë çështje reagoi sekretari i përgjithshëm i PS-së, Blendi Klosi, gjatë një konference për mediat.
Klosi theksoi se Partia Socialiste mbetet e angazhuar në mbështetje të reformës në drejtësi dhe institucioneve të reja të drejtësisë, duke shtuar se mazhoranca nuk ndërhyn në proceset hetimore.
“Partia Socialiste e ka shprehur qartë qëndrimin e saj dhe nuk kemi asnjë diskutim sa i përket drejtësisë së re. Mbështetja jonë ka qenë që në fillim. Në pushtet kemi ardhur me një nga premtimet e mëdha, reformën në drejtësi, dhe vazhdojmë ta mbështesim duke qëndruar të baraslarguar”, u shpreh Klosi.
Ai shtoi se mazhoranca i qëndron parimit të mosndërhyrjes në punën e institucioneve të drejtësisë dhe se nuk do të pengojë asnjë proces hetimor.
“Ne i qëndrojmë 100 për qind parimit se nuk involvohemi në asnjë proces hetimor. Nuk do të ketë pengim të hetimeve”, deklaroi Blendi Klosi.
