Infantino: Trump konfirmoi se Irani është i mirëpritur në SHBA për Kupën e Botës

Zvicër – Presidenti i FIFA, Gianni Infantino, bëri të ditur se ka zhvilluar një bisedë me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ku në fokus ishte organizimi i Kupa e Botës FIFA 2026.
Sipas Infantinos, gjatë diskutimit u trajtua edhe situata e tensionuar në Lindjen e Mesme dhe pjesëmarrja e Iranit në turne. Ai theksoi se presidenti amerikan ka konfirmuar se kombëtarja iraniane do të jetë e mirëpritur të marrë pjesë në kompeticion.
“Gjatë këtyre diskutimeve, presidenti Trump përsëriti se ekipi iranian është, sigurisht, i mirëpritur të garojë në turneun që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara”, deklaroi Infantino përmes një postimi në rrjetet sociale.
Kupa e Botës FIFA 2026 do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik dhe do të organizohet bashkërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Meksika.
Presidenti i FIFA-s theksoi se në një moment të tensionuar ndërkombëtar, sporti mund të luajë një rol të rëndësishëm në afrimin e njerëzve.
“Të gjithë kemi nevojë për një ngjarje si Kupa e Botës për të bashkuar njerëzit, tani më shumë se kurrë. Dua ta falënderoj sinqerisht presidentin e SHBA-së për mbështetjen e tij, që tregon edhe një herë se futbolli bashkon botën”, u shpreh Infantino.
Ndërkohë, drejtori i operacioneve të eventeve në FIFA, Heimo Schirgi, deklaroi se turneu është shumë i madh për t’u shtyrë dhe shprehu shpresën që të gjitha kombëtaret e kualifikuara të kenë mundësinë të marrin pjesë.
