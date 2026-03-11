Ngrihet Task-Forca për monitorimin e çmimeve të karburanteve dhe parandalimin e abuzimeve në treg

Tiranë – Ministria e Financave ka njoftuar ngritjen e një Task-Force të përbashkët mes administratës tatimore dhe doganore, me qëllim rritjen e kontrollit në tregun e hidrokarbureve dhe parandalimin e rritjeve abuzive të çmimeve të karburanteve.
Vendimi u bë i ditur pas një takimi të zhvilluar nga ministri i Financave, Petrit Malaj, me drejtorin e përgjithshëm të Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Ilir Binaj, dhe drejtorin e përgjithshëm të Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Besmir Beja. Në këtë takim u dakordësua plani operacional për ngritjen e strukturës së përbashkët monitoruese.
Task-Forca do të fokusohet në rritjen e efikasitetit të kontrolleve tatimore dhe doganore në sektorin e hidrokarbureve, si në tregtimin me shumicë ashtu edhe në atë me pakicë, me synim shmangien e rritjeve të pajustifikuara të çmimeve dhe mbrojtjen e konsumatorëve.
Ministri Malaj theksoi se vendimi për ngritjen e këtij grupi operacional lidhet edhe me zhvillimet e fundit ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në tregjet e energjisë.
Sipas tij, çmimet e karburanteve do të jenë nën monitorim të vazhdueshëm nga institucionet përkatëse për të parandaluar çdo rritje abuzive në treg.
“Kontrollet do të përfshijnë jo vetëm verifikimin e dokumentacionit tatimor dhe doganor, por edhe kontrollin fizik të sasive të hidrokarbureve që tregtohen nga operatorët, si në pikat e shitjes me shumicë ashtu edhe në ato me pakicë”, u shpreh Malaj.
Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i Doganave, Besmir Beja, bëri të ditur se kontrollet do të shtrihen në të gjithë territorin e vendit dhe do të bazohen në subjektet e identifikuara me risk.
Ndërsa drejtori i Tatimeve, Ilir Binaj, theksoi se institucionet kanë nisur tashmë analizën e riskut për operatorët që veprojnë në këtë sektor. Sipas tij, operacioni do të ketë një shtrirje afatgjatë dhe synon rritjen e formalizimit të tregut, si dhe garantimin e funksionimit të rregullt të sektorit të hidrokarbureve në vend.
