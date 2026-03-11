Banorët e Rrjollit protestë para SPAK, qëllojnë godinën me vezë

Protestë e banorëve të Rrjollit para Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar; godina qëllohet me vezë
Tiranë – Banorë të zonës së Rrjollit protestuan këtë të mërkurë përpara godinës së Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), duke kërkuar ndërhyrjen e drejtësisë për një konflikt pronësie që, sipas tyre, u është marrë në mënyrë të padrejtë. Gjatë protestës, disa prej demonstruesve hodhën vezë në drejtim të godinës së institucionit.
Protestuesit pretendojnë se toka e tyre është përvetësuar në mënyrë të paligjshme nga ish-drejtori i Kadastrës, Fatmir Shpellzaj, ndërsa aktualisht në këtë sipërfaqe po ndërtohet një resort luksoz nga biznesmeni dhe botuesi Bashkim Ulaj.
Gjatë tubimit, banorët mbanin në duar pankarta dhe dokumente që, sipas tyre, vërtetojnë pronësinë mbi tokën në fjalë. Në disa prej posterve shprehej besimi se drejtësia do të japë një zgjidhje përmes hetimit të këtij rasti.
Sipas banorëve, konflikti për pronën ka vazhduar prej më shumë se një muaji. Ata pretendojnë se në zonë kanë ndodhur përplasje mes punonjësve të kompanisë ndërtuese, efektivëve të policisë dhe rojeve private të kompanisë Breçani Security, të cilat ruajnë kantierin e ndërtimit.
Përfaqësuesi i banorëve të Rrjollit, Prekë Molla, deklaroi një ditë më parë se në SPAK është depozituar kallëzimi i tretë penal për personat që, sipas tyre, janë të përfshirë në përvetësimin e pronës.
Banorët kërkojnë që organet e drejtësisë të hetojnë çështjen dhe të japin një vendim përfundimtar mbi pronësinë e tokës.
