Nga telefoni me tela te epoka digjitale: historia e komunikimit në 150 vjet

Telefoni ka kaluar një transformim të jashtëzakonshëm gjatë më shumë se një shekulli, duke evoluar nga një pajisje e thjeshtë me tela për transmetimin e zërit në telefona inteligjentë që dominojnë komunikimin modern dhe jetën digjitale.
Historia e telefonisë nis më 10 mars 1876, kur shpikësi skocezo-amerikan Alexander Graham Bell realizoi telefonatën e parë në Boston. Ai përdori pajisjen e tij të sapopatentuar për të kontaktuar asistentin e tij në një dhomë ngjitur, duke shënuar fillimin e një epoke të re në komunikim.
Zgjerimi i rrjeteve telefonike
Fillimisht, teknologjia u përdor për komunikim në distanca të shkurtra mes dhomave, por shumë shpejt u zgjerua në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes kabllove të vendosura në shtylla. Ky zhvillim bëri të mundur edhe telefonatën e parë transkontinentale në vitin 1915.
Teknologjia telefonike u përhap gradualisht edhe në rajone të tjera të botës. Në vitin 1908 ajo arriti në Perandoria Osmane, ndërsa në vitin 1926 Turqi krijoi centralin e saj të parë automatik telefonik në Ankara, nën drejtimin e themeluesit të shtetit modern turk, Mustafa Kemal Atatürk.
Nga telefoni celular te smartfoni
Epoka moderne e komunikimit celular nisi në vitin 1973, kur drejtuesi i kompanisë Motorola, Martin Cooper, prezantoi telefonin e parë celular portativ në botë. Ky moment hapi rrugën për pajisjet celulare komerciale një dekadë më vonë.
Transformimi teknologjik u përshpejtua në fund të shekullit XX dhe fillimin e shekullit XXI. Telefonat me kamera u shfaqën në vitin 1999, ndërsa në vitin 2007 u prezantuan telefonat inteligjentë me ekran me prekje, duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit komunikojnë dhe përdorin teknologjinë.
Telefonat inteligjentë në jetën e përditshme
Sot telefonat celularë nuk janë vetëm mjete komunikimi, por edhe platforma për rrjete sociale, arsim, tregti dhe argëtim. Sipas raportit “Digital 2026” nga We Are Social dhe Meltwater, rreth 5.78 miliardë njerëz në botë përdorin telefona celularë.
Kjo përfaqëson afërsisht 70% të popullsisë globale, ndërsa telefonat inteligjentë përbëjnë rreth 94% të pajisjeve mobile aktive. Raporti tregon gjithashtu se njerëzit kalojnë mesatarisht 6 orë e 43 minuta në ditë në internet, një tregues i rolit gjithnjë e më të madh të teknologjisë digjitale në jetën e përditshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd