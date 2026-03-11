‘E kemi gishtin në këmbëz’! Irani paralajmëron protestuesit: Do të trajtohen si armiq!

Shefi i policisë së Iran, Ahmad-Reza Radan, ka lëshuar një paralajmërim të ashpër ndaj qytetarëve që mund të dalin në protesta kundër regjimit, duke deklaruar se ata do të trajtohen njësoj si armiqtë e shtetit.
Në një deklaratë për televizionin shtetëror iranian, Radan tha se çdo person që del në rrugë “me kërkesë të armikut” nuk do të konsiderohet protestues, por kundërshtar i drejtpërdrejtë i regjimit.
Paralajmërim i fortë ndaj protestuesve
“Do t’u bëjmë atyre atë që u bëjmë armiqve. Do t’i trajtojmë ashtu siç trajtojmë armiqtë. Të gjithë burrat tanë e kanë gishtin në këmbëz dhe janë gati të mbrojnë revolucionin, të mbështesin popullin dhe atdheun e tyre”, deklaroi ai.
Sipas tij, forcat e sigurisë janë në gatishmëri të plotë dhe patrullojnë rrugët “ditë e natë”, për të parandaluar çdo protestë apo trazirë të mundshme në vend.
Tensionet politike në rritje
Deklaratat e shefit të policisë vijnë në një moment tensionesh të larta në rajon. Në javët e fundit, presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, dhe kryeministri i Izrael, Benjamin Netanyahu, u kanë bërë thirrje qytetarëve iranianë të dalin në protesta dhe të përmbysin regjimin në Teheran.
Autoritetet iraniane kanë paralajmëruar se çdo përpjekje për destabilizim do të përballet me masa të rrepta nga forcat e sigurisë.
