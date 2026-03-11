Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Edi Rama mbledh Kryesinë e Partisë Socialiste, në fokus procesi zgjedhor
Transmetuar më 11-03-2026, 09:35

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka mbledhur këtë të mërkurë Kryesinë e Partia Socialiste e Shqipërisë në selinë qendrore të kësaj force politike në Tiranë.

Sipas informacioneve paraprake, mbledhja ka nisur rreth orës 09:00 dhe në fokus të diskutimeve është procesi zgjedhor që do të zhvillohet këtë vit brenda strukturave të partisë.

Mbledhje me dyer të mbyllura

Takimi i drejtuesve të lartë të Partisë Socialiste po zhvillohet me dyer të mbyllura, ndërsa pritet që gjatë mbledhjes të diskutohen edhe organizimi i strukturave dhe përgatitjet për proceset e brendshme politike.

Deri më tani nuk ka një njoftim zyrtar mbi vendimet që mund të merren, ndërsa më shumë detaje pritet të bëhen publike pas përfundimit të mbledhjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

