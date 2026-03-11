Sulm me dron në qendër të Bejrutit, raportohen katër viktima

Të paktën katër persona kanë humbur jetën pas një sulmi me dron në një ndërtesë apartamentesh në qendër të Bejrut, në Liban, në orët e para të mëngjesit të sotëm.
Sipas medias greke ProtoThema, sulmi ndodhi rreth orës 05:00 dhe goditi një zonë të banuar ku, sipas raportimeve, nuk ndodhen instalime ushtarake të organizatës Hezbollah.
Objektivi i dyshuar i sulmit
Sipas informacioneve paraprake, objektivi i sulmit dyshohet të ketë qenë një person që kishte lidhje dhe bashkëpunonte me Hezbollahun. Pas shpërthimit, në zonë është gjetur edhe një raketë e pashpërthyer, ndërsa autoritetet libaneze kanë nisur përpjekjet për neutralizimin dhe largimin e saj.
Dyshime për zhvendosjen e militantëve
Vlerësimet paraprake sugjerojnë se anëtarë të Hezbollahut mund të jenë zhvendosur në zona të banuara për të vazhduar aktivitetet e tyre pa u identifikuar nga forcat izraelite.
Edhe media The Times of Israel ka komentuar ngjarjen, duke theksuar se sulmi ndodhi në qendër të kryeqytetit dhe jo në lagjen Dahia, në jug të Bejrutit, zonë për të cilën ushtria izraelite shpesh ka bërë thirrje për evakuim për shkak të pranisë së militantëve.
