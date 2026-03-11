Tentoi të vidhte një furgon në Vlorë, arrestohet i riu nga Kosova

Një 23-vjeçar nga Pejë është arrestuar në flagrancë nga policia pasi dyshohet se tentoi të vidhte një automjet tip furgon në Vlorë.
Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë bënë të mundur arrestimin e shtetasit me iniciale G. P., 23 vjeç, në orët e para të mëngjesit të datës 10 mars 2026.
U kap në flagrancë gjatë tentativës për vjedhje
Ngjarja ndodhi në lagjen 24 Maji, ku i riu u kap nga shërbimet e policisë në momentin që po tentonte të vidhte një furgon. Ndërhyrja e menjëhershme e policisë bëri të mundur parandalimin e vjedhjes dhe arrestimin e tij në flagrancë.
Gjatë kontrollit fizik, efektivët i gjetën dhe sekuestruan një armë të ftohtë (thikë), e cila u mor në cilësinë e provës materiale. Dyshohet edhe për një vjedhje tjetër
Nga veprimet hetimore rezulton se i njëjti shtetas dyshohet të jetë autor edhe i një vjedhjeje tjetër të ndodhur më 6 mars 2026 në një lokal në lagjen 10 Korriku, ku është marrë një shumë parash.
Policia po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje dhe për të verifikuar nëse 23-vjeçari është i përfshirë edhe në raste të tjera vjedhjeje.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Vlorës për veprat penale “Vjedhja” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”.
