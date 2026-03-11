Horoskopi ditor i Paolo Fox, e mërkurë 11 mars 2026

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë parashikojnë yjet për këtë të mërkurë, 11 mars 2026. Pasqyra astrologjike për çdo shenjë të zodiakut sjellin këshilla dhe sinjale për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin gjatë ditës së sotme.
Dashi
Sot Hëna është në favorin tënd. Me Venusin dhe Saturnin në shenjë, është e qartë se shumë gjëra po ndryshojnë dhe ka mundësi që edhe ti vetë të ndjesh nevojën për të rishikuar jetën profesionale dhe personale nga një këndvështrim tjetër. Qoftë një zgjedhje personale apo një situatë e diktuar nga rrethanat dhe pengesat që u krijuan në fillim të janarit, tani po mendon seriozisht si të rikthesh disa projekte që kishin mbetur pezull dhe si të ndryshosh drejtimin.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Kjo ditë sjell më shumë qartësi për drejtimin që po merr jeta jote. Ngjarjet e fundit kanë ndryshuar mënyrën se si shikon punën, objektivat dhe rolin tënd në situatat e përditshme. Brenda teje po formohet një mënyrë e re për të menaxhuar përgjegjësitë dhe projektet që kishin mbetur pezull. Dëshira për të vendosur rregull është e fortë: po analizon me kujdes atë që ishte ndalur dhe po vlerëson si të rifillosh, ndoshta duke ndryshuar qasje ose perspektivë.
Demi
Mund të mbështetesh në një situatë astrologjike të rëndësishme, por duhet thënë diçka për ata që nuk e kanë përjetuar mirë dashurinë kohët e fundit, që kanë kaluar konflikte ose marrëdhënie të paqarta. Sa më shumë t’i afrohemi fundit të muajit, aq më shumë Venusi do të jetë në favor, prandaj në planin e marrëdhënieve ka sinjale për përmirësim dhe rikuperim. Edhe në punë mund të arrish rezultate të mira. Gjithashtu dita e enjte mund të jetë veçanërisht e rëndësishme.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Kjo periudhë vë në qendër marrëdhëniet me të tjerët. Përvojat sentimentale të muajve të fundit kanë lënë gjurmë, por klima tani po ndryshon gradualisht. Marrëdhëniet bëhen më të qarta dhe disa situata që më parë dukeshin të ndërlikuara gjejnë shpjegim ose zgjidhje. Edhe në punë hapet një hapësirë e favorshme për të marrë vlerësime ose rezultate që i prisje prej kohësh.
Binjakët
Me Merkurin në kundërshtim, çështjet financiare dhe ato që lidhen me jetën e përditshme ose profesionin mund të hasin pengesa. Është një periudhë kalimtare, por disi e rëndë. Edhe Marsi është në kundërshtim, ndaj mund të ketë njerëz që nuk janë në anën tënde. Ndjehet edhe lodhje, veçanërisht për ata që kanë shumë përgjegjësi ose që punojnë me njerëz që nuk bëjnë detyrën e tyre. Në këtë periudhë duhet të rishikosh disa marrëdhënie të vjetra dhe të tregohesh i kujdesshëm në komunikim.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Kjo fazë kërkon më shumë kujdes në menaxhimin e përditshmërisë. Mund të shfaqen vonesa ose probleme të vogla financiare për shkak të rrethanave të jashtme ose bashkëpunimeve joefektive. Në disa situata mund të ndihesh sikur duhet të kompensosh gabimet e të tjerëve. Marrëdhëniet e vjetra dalin në pah dhe kërkojnë rishikim. Edhe komunikimi bëhet delikat: fjalët e thëna pa menduar mund të krijojnë keqkuptime.
Gaforrja
Sot mund ta shfrytëzosh këtë ditë për të zgjidhur disa çështje të vogla që kanë mbetur pezull, sepse nesër Hëna do të jetë në kundërshtim. Me Jupiterin, Merkurin dhe Marsin në favor, puna ka energji pozitive. Ndërsa në dashuri situata mbetet paksa në plan të dytë. Mund të ketë një lidhje që nuk ecën përpara ose një distancë që duhet kapërcyer. Nganjëherë të lindurit në shenjën e Gaforres vënë në provë edhe marrëdhëniet që funksionojnë, vetëm për të parë sa e fortë është pasioni.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Kjo ditë është e dobishme për të rregulluar çështje të mbetura pezull, sidomos në punë dhe në detyrimet praktike. Energjia është e përqendruar te produktiviteti dhe te aftësia për të menaxhuar situata komplekse. Në planin sentimental mund të ndjehet një distancë ose një periudhë më pak intensive. Disa marrëdhënie janë në fazë vlerësimi, ndërsa të tjera ndikohen nga angazhime që lënë pak kohë për njëri-tjetrin.
Luani
Është koha të tregohesh aktiv. Hëna dhe Venusi në favor janë një sinjal i fortë pozitiv. Do të ketë zhvillime edhe më të rëndësishme nga data 20, kur Dielli do të bëhet më i favorshëm, dhe risitë do të vazhdojnë edhe gjatë verës. Nëse ke një lidhje me një person shumë kokëfortë, nuk mund të presësh që gjithçka të ndryshojë menjëherë. Megjithatë, ky horoskop të ndihmon të gjesh një zgjidhje ose të kuptosh nëse është koha për të parë përpara.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Atmosfera e përgjithshme forcon vendosmërinë dhe aftësinë për të reaguar me energji ndaj situatave që kërkojnë iniciativë. Shenjat e përmirësimit do të bëhen edhe më të dukshme në javët e ardhshme. Në marrëdhëniet sentimentale, karakteret e forta mund të krijojnë tensione në komunikim. Për këtë arsye është e rëndësishme të vlerësosh realitetin e marrëdhënieve: disa meritojnë të forcohen, ndërsa të tjera tregojnë kufij të qartë.
Virgjëresha
Që nga dje mund të ndjesh pak lodhje, nervozizëm ose një gjendje tensioni që shtohet nga Hëna në kundërshtim dhe nga ndikimi i Marsit që të bën më pak tolerant. Megjithatë, pjesa më e vështirë ka kaluar sepse që nga shkurti Saturni nuk është më në kundërshtim. Ata që kanë përjetuar ndryshime në punë ose në jetën personale ende nuk e dinë se ku do t’i çojnë këto ndryshime, dhe kjo mund të krijojë pasiguri. Është e rëndësishme të mos e shkarkosh nervozizmin te të tjerët.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ndjesitë e këtyre ditëve lëvizin mes lodhjes dhe irritimit. Disa transformime të muajve të fundit ende nuk kanë treguar rezultatet e tyre përfundimtare dhe kjo krijon pasiguri. Është një fazë kalimi: e kaluara nuk është më, por e ardhmja ende nuk është përcaktuar plotësisht. Në këtë situatë mund të reagosh më fort ndaj gjërave që nuk të pëlqejnë, prandaj është e rëndësishme të ruash qetësinë dhe të shmangësh debatet e panevojshme.
Peshorja
Venusi në kundërshtim përfaqëson një lloj përzgjedhjeje të rëndësishme që tani duhet bërë në marrëdhëniet sentimentale dhe në miqësi. Këtu flas sidomos për ata që janë zhgënjyer, për ata që gjatë viteve ose muajve të fundit kanë kaluar vështirësi në planin sentimental. Sigurisht, ky është një qiell pak problematik: gjërat që bën mund të të japin edhe kënaqësi, por ti synon diçka më shumë. Ka nga ata që kënaqen me pak dhe ka të tjerë që ndjejnë nevojën për të ndryshuar.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Marrëdhëniet hyjnë në një fazë sqarimi. Disa lidhje tregojnë më qartë se funksionojnë vetëm në dukje, ndërsa të tjera rezistojnë pikërisht sepse bazohen në komunikim më të sinqertë. Brenda teje rritet nevoja për diçka më të thellë sesa thjesht stabiliteti. Edhe kur realiteti të jep rezultate të pranueshme, mbetet ndjesia se mungon një pjesë emocionale më intensive. Kjo të shtyn të rishikosh miqësitë dhe lidhjet sentimentale me një sy më përzgjedhës. Disa njerëz do të vazhdojnë të jenë pjesë e rrugës tënde, ndërsa të tjerë do të largohen sepse nuk pasqyrojnë më atë që kërkon.
Akrepi
Sot ke një situatë astrologjike të fortë. Kujtoj se Dielli dhe Marsi janë në favor bashkë me Jupiterin, dhe ky është padyshim një qiell që të çon larg. Dhe e them “larg” jo rastësisht, sepse shumica e këtyre planetëve prekin pikërisht sektorin e kontakteve dhe lëvizjeve. Mendoj për kontakte me qytete të tjera: nuk është e thënë të lëvizësh fizikisht, por mund të vijnë telefonata nga larg ose komunikime nga njerëz që kanë nevojë për ty. Në këtë periudhë duhet të programosh ngjarje edhe jashtë ambientit të zakonshëm. Në dashuri ka një qetësi të tepërt: një ndjenjë duhet rifreskuar. E diela do të jetë një ditë e veçantë.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Kjo periudhë favorizon hapjen drejt mjediseve të ndryshme nga ato të zakonshmet. Mundësitë më interesante lindin përmes kontakteve, komunikimeve ose bashkëpunimeve që vijnë nga kontekste të reja. Edhe pa lëvizur realisht, mund të përfshihesh në projekte ose biseda me njerëz larg realitetit tënd të përditshëm. Kjo zgjeron perspektivën dhe të lejon të imagjinosh zhvillime më të mëdha për të ardhmen. Në planin sentimental, rutina rrezikon të marrë kontrollin dhe marrëdhënia mund të humbasë intensitetin.
Shigjetari
Me Hënën aktive është e vështirë në këtë periudhë të humbasësh një betejë. Fati të ka vënë në provë kohët e fundit. Merkuri dhe Marsi formojnë një aspekt të veçantë që përfaqëson një gjendje nervozizmi që mund të lidhet me punën, ndoshta thjesht me një pritje që gjithsesi do të marrë përgjigje së shpejti. Yjet e dashurisë janë shumë premtues sepse Venusi prej pak ditësh është kthyer në favor. Të gjithë ata që kanë një histori të rëndësishme ose duan të afrohen me një person që i pëlqen, duhet të angazhohen seriozisht. Më me fatit planifikojnë edhe një ngjarje për verën, madje edhe martesa ose bashkëjetesa.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Javët e fundit kanë sjellë disa prova ose tensione që lidhen me punën. Disa projekte duken sikur kërkojnë më shumë kohë nga sa mendoje për t’u zhbllokuar dhe kjo pritje mund të krijojë padurim. Megjithatë, drejtimi i përgjithshëm mbetet pozitiv dhe vendosmëria jote të ndihmon të mbash situatën nën kontroll. Në planin sentimental, përkundrazi, hapet një fazë më stimuluese. Marrëdhëniet rigjejnë gjallëri dhe bëhet më e lehtë të shprehësh atë që ndjen. Kjo klimë favorizon takime, sqarime dhe momente më të forta afërsie me personin që zë një vend të veçantë në jetën tënde.
Bricjapi
Ka shumë mundësi që ta kesh kuptuar tashmë se në tre ditët e ardhshme duhet të bësh shumë, ndoshta tepër shumë. Meqë je një person që angazhohet fort dhe kërkon përsosmërinë, këshilla është t’i bësh të gjitha me qetësi dhe gjykim. Ndjenjat mbeten pak në plan të dytë: në disa raste sepse nuk janë aktive, nuk ka një pikë referimi; në raste të tjera sepse jeta e jashtme dhe ajo shoqërore marrin më shumë kohë se jeta private. Në punë ka prova çdo ditë, duhet të gjesh një ekuilibër, të kuptosh çfarë të bësh dhe çfarë të thuash. Ka tension, por vlera jote nuk vihet në dyshim.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ditët në vijim parashikohen intensive për sa u përket angazhimeve. Kur rritet sasia e përgjegjësive, ekziston rreziku të kërkosh shumë nga vetja dhe të duash të kontrollosh çdo detaj. Prirja jote për saktësi është një cilësi e vlefshme, por mund të kthehet në lodhje kur ritmi bëhet i tepërt. Në këtë moment vëmendja është e përqendruar kryesisht te puna, projektet dhe marrëdhëniet shoqërore. Sfera sentimentale kalon përkohësisht në plan të dytë, jo domosdoshmërisht për mungesë ndjenjash, por sepse prioritete të tjera po marrin pjesën më të madhe të energjive të tua.
Ujori
Me Hënën në favor mund t’i kushtohesh edhe dashurisë. Venusi është në një aspekt të mirë, ndaj e konsideroj këtë një qiell të mirë edhe për të kapërcyer disa probleme të kohëve të fundit. Të gjithë e dinë se Ujori është një shenjë që jep shumë në dashuri dhe me miqtë… dhe ndoshta ky është pikërisht momenti i duhur për të filluar të flasësh me një person që të do. Nëse ka një përballje pozitive dhe fituese, duhet ta çosh përpara. Së shpejti vijnë risi. Në dashuri ji realist, sepse nëse synon të pamundurën, as Venusi nuk mjafton.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Klima përmirësohet dhe krijon kushte më të favorshme për dialog në marrëdhëniet sentimentale. Disa tensione të lindura kohët e fundit mund të përballohen me më shumë hapje, sidomos për të sqaruar keqkuptime ose për të forcuar lidhjen me dikë të rëndësishëm. Natyra jote ka prirjen ta jetojë dashurinë me spontanitet dhe liri, dhe pikërisht kjo mund të ndihmojë për të rikthyer lehtësinë në marrëdhënie. Në ditët në vijim mund të dalin zhvillime interesante pikërisht nga bisedat me partnerin.
Peshqit
E di si mendoj: ky është vërtet një qiell shumë i pasur, interesant dhe aktiv. Dielli dhe Marsi janë në shenjë, ndaj është e vështirë të frenohet vrulli yt. Ky është gjithashtu një horoskop që mund të sjellë ndriçime dhe intuita. Nuk përjashtohet që diçka e mirë të ketë ndodhur që javën e kaluar. Ndërkohë po të them paraprakisht se, për shembull, dita e diel mund të sjellë diçka më shumë. Ky është një horoskop fitues për çiftet që duan të caktojnë një datë, të vendosin një ngjarje, por edhe për ata që duan të rikuperojnë në punë. Në të njëjtën kohë hapen mundësi për përmirësim në studime dhe provime, ndaj vër në lojë kreativitetin dhe vendosmërinë.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Dyfishohet ndjeshmëria jote dhe aftësia për të dalluar mundësi që të tjerët nuk i shohin menjëherë. Energjia që lëviz rreth teje e bën më të lehtë të marrësh iniciativa, të ndjekësh intuitën dhe të kthesh një ide në diçka konkrete. Disa sinjale pozitive mund të kenë ardhur që në ditët e kaluara, si konfirmime të vogla ose takime të dobishme. Edhe në marrëdhëniet sentimentale rritet dëshira për të ndërtuar diçka të qëndrueshme, për t’u dhënë formë projekteve të përbashkëta ose për të forcuar një lidhje ekzistuese.
