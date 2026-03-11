‘Aksioni më shkatërrues’! Irani pretendon sulme me raketa ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme

TEHERAN – Media shtetërore iraniane raportojnë se Irani ka ndërmarrë një seri sulmesh me raketa ndaj disa bazave ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, duke e cilësuar operacionin si një nga më të rëndët që nga nisja e luftës në rajon.
Sipas një deklarate të publikuar nga Trupat e Gardës Revolucionare Islamike në rrjetin social X, objektiv i sulmeve kanë qenë baza ajrore Al Udeid në Katar, Kampi Arifjan në Kuvajt dhe baza Harir në Irak.
Raportimet e mediave shtetërore iraniane bëjnë me dije se “lançimi masiv” i raketave ka shënjestruar gjithashtu edhe Flotën e Pestë Detare të Shteteve të Bashkuara në rajon, duke pretenduar se është goditur infrastruktura operacionale e ushtrisë amerikane.
Në një tjetër reagim të shpërndarë nga burime zyrtare iraniane, operacioni është cilësuar si “më shkatërruesi dhe më i rëndi” që nga fillimi i konfliktit.
Deri në këto momente, zyrtarët amerikanë nuk kanë bërë ende një koment zyrtar lidhur me pretendimet për sulmet.
