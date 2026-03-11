Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-03-2026, 07:53
Ditën e sotme dollari amerikan në blerje do të këmbehet me 82 lekë, në shitje me 83 lekë.
Euro do të blihet me 95.7 lekë, do të shitet me 96.4 lekë.
Franga zvicerane blihet me 105.7 lekë dhe shitet me 106.7 lekë.
Ndërsa paundi britanik blihet me 110.2 lekë dhe shitet me 111.2 lekë.
Dollari kanadez këmbehet me 60.1 lekë në blerje dhe me 61.4 lekë në shitje.
