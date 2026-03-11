Marta Kos: Nuk ka garanci me afate për anëtarësimin e Shqipërisë në BE

STRASBURG – Bashkimi Evropian nuk do të pranojë në radhët e tij vende që mund të minojnë vlerat apo institucionet e unionit. Këtë e deklaroi Komisionerja Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, gjatë një debati në Parlamentin Evropian mbi procesin e zgjerimit të BE-së.
Kos theksoi se pozicioni i një vendi si lider në procesin e negociatave nuk garanton trajtim të veçantë apo përshpejtim të anëtarësimit, duke nënvizuar se përparimi duhet të mbështetet vazhdimisht në reforma konkrete.
“Nuk ka kuaj të Trojës. Vendet që mund të na minojnë nga brenda nuk mund të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Duhet të jemi absolutisht të sigurt për këtë. Shtetet që i bashkohen BE-së duhet të jenë demokraci të forta dhe elastike, të afta t’i rezistojnë ndikimit toksik të Rusisë dhe aktorëve të tjerë”, deklaroi Kos para eurodeputetëve.
Ajo theksoi se besueshmëria e procesit të zgjerimit forcohet vetëm përmes respektimit të sundimit të ligjit si prioritet kyç. Sipas saj, Bashkimi Evropian nuk do të lejojë “rrugë të shkurtra” në procesin e integrimit dhe as në zbatimin e reformave të kërkuara nga vendet kandidate.
Komisionerja paralajmëroi veçanërisht vendet që aktualisht konsiderohen më të avancuara në negociatat e anëtarësimit, duke përmendur Malin e Zi, Shqipërinë, Ukrainën dhe Moldavinë. Sipas saj, statusi i tyre nuk përbën garanci për progres automatik.
“Pozicioni i liderit në procesin e pranimit nuk garanton status të veçantë”, u shpreh Kos, duke shtuar se çdo hap përpara duhet të fitohet përmes rezultateve konkrete në reforma.
Në debatin e zhvilluar në Parlamentin Evropian u theksua gjithashtu nevoja për të kapërcyer bllokimet dypalëshe në Këshillin e BE-së dhe për të siguruar që procesi i zgjerimit të mbetet i bazuar në meritë. Një tjetër element i diskutuar ishte edhe integrimi gradual për vendet kandidate që shënojnë përparim të konsiderueshëm në përmbushjen e kritereve të anëtarësimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd