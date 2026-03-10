Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
447 të burgosur pritet të përfitojnë lirinë! Mësohet kur nis shqyrtimi në Kuvend
Transmetuar më 10-03-2026, 23:17

Shqyrtimi i projektligjit për amnistinë penale pritet të nisë në fillim të muajit prill në Kuvendi i Shqipërisë, ndërsa miratimi i tij në seancë plenare parashikohet në mesin ose fundin e muajit prill.

Burime parlamentare bëjnë të ditur se projektligji, i miratuar nga Këshilli i Ministrave i Shqipërisë më 6 shkurt, do të shqyrtohet fillimisht në Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut. Nisma është iniciuar nga ish-ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari.

Kush përfiton nga amnistia

Sipas projektligjit, nga amnistia pritet të përfitojnë 447 të burgosur, të cilët do të lirohen nga institucionet e vuajtjes së dënimit. Nga ky numër:

4 janë të mitur

9 janë gra

Gjithashtu, projektligji parashikon ulje dënimi për 853 të burgosur të tjerë, ndërsa 5 gra dhe 2 të mitur përfitojnë reduktim të dënimit.

Nga kjo amnisti pritet të përfitojnë edhe 5,077 persona të dënuar me masa alternative, të cilët janë aktualisht nën mbikëqyrjen e Shërbimi i Provës.

Pushimi i procedimeve për vepra të lehta

Projektligji parashikon gjithashtu që, duke filluar nga viti 2024, të pushohet ndjekja penale për rreth 14 mijë procedime që lidhen me vepra penale të lehta.

Sipas qeverisë shqiptare, kjo nismë synon të jetë një akt human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe riintegrim, si dhe një hap për të ulur mbipopullimin në burgje.

Në momentin e miratimit në qeveri, ish-ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari deklaroi se amnistia nuk përbën tolerancë ndaj krimit, por një qasje të matur për përdorimin më efikas të sistemit të drejtësisë penale.

Përjashtohen të hetuarit nga SPAK

Një nga kriteret kryesore të projektligjit është që asnjë person i hetuar nga SPAK dhe i dënuar nga Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) nuk përfshihet në këtë amnisti.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...