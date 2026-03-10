447 të burgosur pritet të përfitojnë lirinë! Mësohet kur nis shqyrtimi në Kuvend

Shqyrtimi i projektligjit për amnistinë penale pritet të nisë në fillim të muajit prill në Kuvendi i Shqipërisë, ndërsa miratimi i tij në seancë plenare parashikohet në mesin ose fundin e muajit prill.
Burime parlamentare bëjnë të ditur se projektligji, i miratuar nga Këshilli i Ministrave i Shqipërisë më 6 shkurt, do të shqyrtohet fillimisht në Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut. Nisma është iniciuar nga ish-ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari.
Kush përfiton nga amnistia
Sipas projektligjit, nga amnistia pritet të përfitojnë 447 të burgosur, të cilët do të lirohen nga institucionet e vuajtjes së dënimit. Nga ky numër:
4 janë të mitur
9 janë gra
Gjithashtu, projektligji parashikon ulje dënimi për 853 të burgosur të tjerë, ndërsa 5 gra dhe 2 të mitur përfitojnë reduktim të dënimit.
Nga kjo amnisti pritet të përfitojnë edhe 5,077 persona të dënuar me masa alternative, të cilët janë aktualisht nën mbikëqyrjen e Shërbimi i Provës.
Pushimi i procedimeve për vepra të lehta
Projektligji parashikon gjithashtu që, duke filluar nga viti 2024, të pushohet ndjekja penale për rreth 14 mijë procedime që lidhen me vepra penale të lehta.
Sipas qeverisë shqiptare, kjo nismë synon të jetë një akt human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe riintegrim, si dhe një hap për të ulur mbipopullimin në burgje.
Në momentin e miratimit në qeveri, ish-ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari deklaroi se amnistia nuk përbën tolerancë ndaj krimit, por një qasje të matur për përdorimin më efikas të sistemit të drejtësisë penale.
Përjashtohen të hetuarit nga SPAK
Një nga kriteret kryesore të projektligjit është që asnjë person i hetuar nga SPAK dhe i dënuar nga Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) nuk përfshihet në këtë amnisti.
