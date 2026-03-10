Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tragjedi në Zvicër/ Digjet autobusi, 6 të vdekur dhe 5 të plagosur
Transmetuar më 10-03-2026, 22:41

Një zjarr i madh shpërtheu të martën në një autobus në Kerzë, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 6 personave dhe plagosjen e 5 të tjerëve, sipas autoriteteve lokale. Videot dhe fotot e dëshmitarëve tregojnë automjetin të përfshirë plotësisht nga flakët dhe të shkatërruar totalisht.

Autoritetet raportojnë se është shumë herët për të përcaktuar shkakun e zjarrit, ndërsa një hetim është duke u zhvilluar. Sipas dëshmive të para, një person dyshohet se i vuri flakën vetes brenda autobusit.

Zona e ngjarjes është rrethuar nga policia dhe autoritetet bëjnë thirrje që qytetarët të mos i afrohen vendit të ngjarjes deri në përfundimin e hetimeve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...