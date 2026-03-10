Tragjedi në Zvicër/ Digjet autobusi, 6 të vdekur dhe 5 të plagosur

Një zjarr i madh shpërtheu të martën në një autobus në Kerzë, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 6 personave dhe plagosjen e 5 të tjerëve, sipas autoriteteve lokale. Videot dhe fotot e dëshmitarëve tregojnë automjetin të përfshirë plotësisht nga flakët dhe të shkatërruar totalisht.
Autoritetet raportojnë se është shumë herët për të përcaktuar shkakun e zjarrit, ndërsa një hetim është duke u zhvilluar. Sipas dëshmive të para, një person dyshohet se i vuri flakën vetes brenda autobusit.
Zona e ngjarjes është rrethuar nga policia dhe autoritetet bëjnë thirrje që qytetarët të mos i afrohen vendit të ngjarjes deri në përfundimin e hetimeve.
JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A
🚨 A man set himself on fire aboard a bus in kerzers, Switzerland, leaving multiple people injured. pic.twitter.com/TUHZgOALkN
