Garda Revolucionare e Iranit sfidon SHBA-në: Asnjë anije amerikane nuk ka hyrë në Gjirin e Hormuzit

Të martën, Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se asnjë anije e Marinës amerikane nuk ka guxuar të afrohet te Gjiri i Hormuzit, duke sfiduar pretendimet e një zyrtari të lartë amerikan.
“Asnjë nga anijet luftarake amerikane nuk ka guxuar të afrohet madje as në Detin e Omanit, Gjirin Persik apo Gjirin e Hormuzit gjatë luftës,” – tha zëdhënësi i Gardës, Ali Mohammad Naini, duke e cilësuar si “gënjeshtër të pastër” deklaratën e mëparshme.
Sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, kishte pretenduar fillimisht se Marina amerikane kishte shoqëruar një tanker nafte përmes këtij kanali strategjik, por postimi u fshi pak minuta pas publikimit, duke rritur tensionet dhe pasigurinë mbi situatën në rajon.
