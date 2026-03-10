Inteligjenca amerikane paralajmëron: Irani planifikon minimin e Ngushticës së Hormuzit, Evropa në gatishmëri

Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar pas goditjeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iran, duke vendosur Ngushticën e Hormuz nën kërcënim të paparë. Kjo arterie është jetike për tregtinë globale të naftës, ndërsa inteligjenca amerikane ka identifikuar shenja se Irani mund të vendosë mina detare, një veprim që mund të paralizojë furnizimin global me energji dhe të shkaktojë pasoja serioze në tregjet ndërkombëtare, sipas rrjetit amerikan CBS.
Kaos informacioni mes SHBA-së dhe Iranit
Situata komplikohet edhe nga përplasja e informacionit publik. Pas një mesazhi të Sekretari Amerikan i Energjisë në rrjetin social “X” që pretendonte se Marina Amerikane kishte shoqëruar me sukses një cisternë nafte, Shtëpia e Bardhë, përmes zëdhënëses Karoline Leavitt, sqaroi se SHBA nuk kishte shoqëruar asnjë anije përmes Ngushticës së Hormuzit.
Në të njëjtën kohë, Garda Revolucionare iraniane deklaroi me tone sfiduese se asnjë anije luftarake amerikane nuk kishte guxuar t’i afrohej ngushticës, duke e shfrytëzuar situatën për propagandë të brendshme dhe rajonale.
Reagimi i Evropës
Përballë kërcënimit, fuqitë kryesore evropiane kanë nisur koordinim emergjent. Kryeministri britanik Keir Starmer, Kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe Kancelari gjerman Friedrich Merz zhvilluan biseda telefonike për të skicuar një plan veprimi, duke theksuar rëndësinë jetike të lirisë së lundrimit dhe nevojën për koordinim të ngushtë.
Zëdhënësi i Kryeministrit Starmer konfirmoi se vendet aleate po shqyrtojnë opsione konkrete për mbështetjen e transportit tregtar në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa detajet e masave mbrojtëse ende nuk janë publikuar. Prania e shtuar e marinave evropiane është një nga opsionet për të garantuar sigurinë e anijeve tregtare në këtë korridor kritik global.
