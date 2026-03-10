Gjykata franceze rrëzon dëbimin e shqiptarit. Emri

Fatjon Salihi, shtetasi shqiptar i deportuar nga Franca më 23 shkurt 2026, do të mund të rikthehet në Francë, pasi Gjykata Administrative e Francës ka vendosur më 5 mars të shfuqizojë vendimin për dëbimin e tij. Ky vendim anulon të gjitha masat administrative të ndërmarra nga autoritetet e prefekturës së Jurës.
Dëbimi dhe reagimet
Dëbimi i Salihit kishte ngjallur reagime në komunitetin ku ai jetonte, pasi shqiptari la pas bashkëshorten dhe dy fëmijët e vegjël, 6 dhe 4 vjeç. Ai gjithashtu kishte një kontratë të përhershme pune në sektorin e ndërtimit, ku punonte si drejtues kantieri në kompaninë “RP Routes”.
Familja Salihi kishte mbërritur në Francë në vitin 2021 dhe jetonte në Andelot-en-Montagne. Djali i madh ka lindur në Shqipëri, ndërsa vajza 4-vjeçare ka lindur në Francë dhe nuk flet shqip, një tregues i integrimit të tyre në vendin pritës.
Vendimi i gjykatës
Sipas Arnaud Dulong, përfaqësues i shoqatës Ajir (Accueil Jurassien Intercommunautaire de Réfugiés), vendimi i gjykatës rrëzon të gjitha masat e vendosura ndaj Salihit, përfshirë:
Detyrimin për të lënë territorin francez (OQTF)
Ndalesën për rikthim në Francë
Refuzimin e një afati për largim vullnetar
Masën e qëndrimit të detyruar
Megjithatë, procesi nuk është përfunduar ende dhe mbetet e paqartë se kur shqiptari do të mund të kthehet pranë familjes së tij.
Integrimi dhe familjarët
Salihi ka gjithashtu familjarë që jetojnë prej kohësh në Francë, përfshirë një motër që ka marrë shtetësinë franceze. Vendimi i gjykatës është konsideruar pozitiv, duke u cilësuar si një hap drejt rivendosjes së stabilitetit familjar dhe të integrimit të tij në komunitet.
Ende nuk dihet nëse shqiptari ka marrë pasaportën e tij, e cila sipas raportimeve mund të jetë dorëzuar nga autoritetet franceze tek autoritetet shqiptare.
