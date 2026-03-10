Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton drejt një lidhjeje serioze?

Romanca mes Kim Kardashian dhe pilotit të Formula 1, Lewis Hamilton po forcohet gjithnjë e më shumë, ndërsa burime pranë çiftit e përshkruajnë marrëdhënien si “endgame”, që nënkupton një lidhje afatgjatë dhe serioze.
Sipas një burimi për Us Weekly, fakti që marrëdhënia e tyre filloi si miqësi është arsye pse shumë nga të njohurit e tyre besojnë se kjo mund të jetë lidhja përfundimtare për të dy.
Një lidhje që ka nisur si miqësi
Kardashian dhe Hamilton janë parë së bashku në evente të ndryshme që nga viti 2014, por marrëdhënia e tyre romantike duket se ka marrë formë vetëm në fillim të vitit 2026. Burimet tregojnë se ata po përpiqen ta bëjnë lidhjen të funksionojë, pavarësisht angazhimeve profesionale dhe distancës gjeografike.
“Ata janë shumë të përkushtuar për ta bërë këtë marrëdhënie të funksionojë, pavarësisht se sa të zënë janë apo sa larg ndodhen,” tha burimi, duke shtuar se Hamilton shpesh komunikon me Kardashian përmes video-telefonatave edhe gjatë garave. “Lewis është kokë e këmbë i dashuruar dhe njerëzit pranë tij besojnë se më në fund ka gjetur personin e duhur”.
Planet për të ardhmen
Pavarësisht disa udhëtimeve që kanë bërë së bashku muajt e fundit, dyshja po e merr marrëdhënien me qetësi. Hamilton ende nuk është takuar me fëmijët e Kardashian — North West, Saint West, Chicago West dhe Psalm West — të cilët ajo ka nga martesa me ish-bashkëshortin, Kanye West, por thuhet se Kardashian është e hapur ndaj kësaj ideje në të ardhmen.
Çifti konfirmoi publikisht lidhjen në fillim të vitit 2026, pas paraqitjeve të përbashkëta në disa evente, përfshirë edhe Super Bowl 2026.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd