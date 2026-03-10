Bie çmimi i naftës në tregjet botërore, por në Shqipëri rritet/ Reagon ashpër deputeti socialist Erion Braçe

Rënia e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare nuk është reflektuar në tregun vendas në Shqipëria, ku çmimi i karburantit ka shënuar rritje.
Sipas raportimeve, çmimi i naftës në bursat ndërkombëtare ka pësuar rënie të ndjeshme pas deklaratës së presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili u shpreh se konflikti me Iranin mund të përfundojë “shumë shpejt”.
Megjithatë, në tregun shqiptar situata paraqitet ndryshe. Në pikat e shitjes së karburanteve në vend, çmimi i naftës ka arritur në rreth 198 lekë për litër, duke shënuar një rritje në krahasim me ditët e mëparshme.
Për këtë situatë ka reaguar deputeti i Partia Socialiste e Shqipërisë, Erion Braçe, i cili ka kritikuar ashpër rritjen e çmimit të karburantit në vend.
Në reagimin e tij publik, Braçe ka kërkuar ndërhyrje për të ndalur atë që e cilësoi si një praktikë të padrejtë ndaj konsumatorëve, duke theksuar se shqiptarët po dëmtohen nga rritja e çmimit të naftës, pavarësisht uljes së saj në tregjet ndërkombëtare.
Postimi i Braçes:
“NAFTA 198 LEKE PER LITER-KY CMIMI I PASDITES!
25 LEKE PER LITER RRITJE VEC NE NJE JAVE!
NDALENI KETE POSHTERSI!
ESHTE REALISHT POSHTERSI!
DEPOT E TYRE I KANE PLOTE DHE NUK JANE MBUSHUR KETE JAVE KUR CMIMI KA KERCYER NE BURSE! JOOO!
I KANE IMPONUAR CDO INSTITUCIONI NE KETE VEND NJE SKEME BANALE SIPAS TE CILES KETA KANE MBUSHUR DEPOT EDHE NJE MUAJ ME PARE, POR NAFTEN E SHESIN ME CMIMIN E BURSES SOT!
ESHTE NJE SKEME QE GRABIT BANALISHT CDO QYTETAR!
Nje skeme qe ka bllokuar tregun, kapur tregun, monopolizuar tregun sa koke keta reagojne te gjithe me te njejtin cmim ne nje pasdite!
Edhe me poshtersi eshte kur thone “he mo se keta prape e blejne, rritja sa te duash cmimin naftes, shqiptari pa makine nuk rri dot”!!
NDALENI KETE POSHTERSI!
Boll na imponuan kete kapitalizmin ku fitojne vec keta!”, shkruan Braçe në rrjetet sociale.
