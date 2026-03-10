Aksident tragjik në Berat, një burrë ka humbur jetën

Një aksident rrugor me pasojë vdekjeje është regjistruar pasditen e së martës në Berat.
Sipas informacionit paraprak, rreth orës 18:30, në aksin rrugor dytësor Berat–Roshnik, në fshatin Duhanas, shtetasi Saimir Ripi, 40 vjeç, banues në këtë fshat, duke drejtuar një motomjet dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit, duke dalë nga rruga dhe përfunduar në kanalin kullues anës saj.
Si pasojë e përplasjes, 40-vjeçari ka pësuar dëmtime të rënda dhe për shkak të plagëve të marra ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, i cili po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
